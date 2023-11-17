Ekranların sevilen yarışmalarından MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef All Star'ın 17 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, Aydın ilinin yöresel yemeklerini yaparak büyük ödül için mücadele etti. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar, Aydın iline ait yöresel yemekleri yaparak büyük ödülü kazanmak için mücadele etti. MasterChef'in 17 Kasım Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümünde ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 17 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununun ilk etabını Mavi Takım kazandı. Mavi takımda yer alan yarışmacılar ikinci turda büyük ödüle ulaşmak için yarıştı. Yarışmanın sonunda büyük ödülün sahibi Ayaz oldu.