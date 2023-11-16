Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni 4. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 4. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Sakla Beni 4. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mete ile birlikteyken Naz'a yakalanmanın eşiğine gelen İncila, her şeyi mahvedebilecek bir karşılaşmadan kıl payı kurtulur. Aileleri arasındaki sorunlar ve güvensizlikler Naz ve Mete için yeni bir kriz doğururken, sevdiği adamdan ihtiyaç duyduğu desteği göremediğini düşünen Naz, nişanı atarak daha büyük bir krizin kapısını aralar.

Mete karşısına aniden çıkan bu gizemli kıza günden güne daha da bağlanırken, onunla aynı duyguları hisseden İncila, nedenini henüz Mete'ye açıklayamasa da bu aşkın imkansızlığını bilmenin acısını ve çaresizliğini yaşar.

Hayatlarında büyük fırtınalar koparken özel bir günü ve geceyi paylaşan Mete ve İncila'nın aralarındaki aşk daha da alevlenirken, sorunları çözmek için bir araya gelen aile üyelerine yakalanmanın kıyısına gelirler. Naz'a ilişkilerine dair kritik bir kararı açıklamaya hazırlanan Mete, tüm planlarını bozacak saklı bir gerçekle karşı karşı kalır.

SAKLA BENİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE