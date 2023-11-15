U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan, 1. hafta maçıyla başlıyor. Türkiye U19 ile Litvanya U19 kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan 1. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Türkiye U19, 3 puan almak için Litvanya U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - LİTVANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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