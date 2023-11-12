📺Yargı SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Ilgaz ve Ceylin'in heyecan dolu maceralarını merak edenler Yargı'nın son bölümü için arama motorlarında araştırma yapıyor. Yargı 71. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularına karşılık Yargı dizisinin 71. ve son bölümünü haberimizde derledik...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Kasım Pazar günü yeni ve 71. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 71. yeni bölümü...

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YARGI 71. BÖLÜM KONUSU

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Bir daha Filiz'i hayatlarına sokmamaya kararlı Ceylin'in bu uğurda yaptığı plan onu bir açmaza sürükleyecektir.

Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşecektir. Gün sonunda zaten Kadir ile de başı belada olan Yekta'yı ve dolayısıyla Osman, Can, Çınar üçlüsü, üstelik de kendi cephelerinden büyük bir şokla sarsılacaklardır.

Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir. Diğer yandan yeni hayatına adapte olmaya çalışan Mercan'ı yıllardır hasretle bekleyen ve bir an önce bağrına basmak için yanıp tutuşan meraklı bir akraba grubu beklemektedir.

Ilgaz, Ceylin'in gözü dönünce neler yapabileceğini çok iyi bilmektedir. Ceylin'in tek başına; fevri yürüdüğü yol, Ilgaz'ı kızdırmaya yetecektir. Kızları için yan yana, sımsıkı durmak zorunda oldukları mutlu günler; daha da mutlu günlerin habercisi mi olacaktır yoksa her an bir karabasana mı dönüşmek üzere midir?

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