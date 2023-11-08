MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 02:51
Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor.
Heyecan dolu programda son olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayları belli oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı TAHSİN kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!
MasterChef All Star'da eleme adayları ALİCAN ve CEMRE oldu.