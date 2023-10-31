Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 60. yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 60. bölümü araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 60. yeni bölümü ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 60. yeni bölümüyle heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜM İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal, Türkan ve Somer'e savaş açıyor!

Yeniden birlikte olmayı düşünen Türkan ve Somer'in karşına Kartal çıkar. Somer, Türkan'ın Kartal boşanmasını ve yeniden kendisiyle beraber olmasını istediğini söyler. Ancak Kartal, Türkan'a Somer'i seçmesi halinde aralarından birinin mezara, diğerinin ise hapishaneye gideceğini söyler. Türkan, Kartal'ın kendisine söyledikleri karşısında çaresiz kalır. Kartal'ın tehditleri ve Somer'in istekleri arasında kalan Türkan şimdi ne yapacak?

Uzay, yalnız başına salıncakta sallanan Dönüş'ün yanına oturur ve ilk görüşte aşka inanıp inanmadığını sorar. Dönüş ise Uzay'ın kendisine takip ettiğini düşünür. Uzay, Dönüş'ün kitabını okumuştur ve ezberlemiştir. Uzay, kitabı Dönüş'e imzalatmaya çalışır. Dönüş ise gönülsüz bir şekilde kitabı imzalar.

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