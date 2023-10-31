MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 31 Ekim Salı günü çeşitli malzemelerle menü yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.
31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 31 Ekim Salı tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.