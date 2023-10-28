MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 28 Ekim MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 28 Ekim MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef All Star'ın 28 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ile kırmızı takımlar arasındaki yarışmada büyük heyecan yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin önderliğinde oynanan zorlu mücadelenin ardından son eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'in 28 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı kim oldu? Yanıtı haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 00:22