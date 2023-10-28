MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 28 Ekim MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da kıran kırana mücadele devam ediyor. MasterChef All Star'ın 28 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ile kırmızı takımlar arasındaki yarışmada büyük heyecan yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin önderliğinde oynanan zorlu mücadelenin ardından son eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'in 28 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı kim oldu? Yanıtı haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 00:22
MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 28 Ekim Cumartesi akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 28 Ekim Cumartesi günü eleme oyunu oynandı. Haftanın son eleme adayı Tahsin oldu.