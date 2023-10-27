MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU! 27 Ekim MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef All Star'ın 27 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef' All Star'ın yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'ın son bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 27 Ekim'de yayınlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyordu. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 27 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da 27 Ekim tarihinde 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Cemre oldu.