atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi 102. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Diziseverlerin en beğendiği dizilerden biri olan Kardeşlerim son bölümü ile de beğeni topladı. Dizinin sevenleri 102. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kardeşlerim 102. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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KARDEŞLERİM 102. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 102. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 102. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 102. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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KARDEŞLERİM 102. bölüm fragmanı izle