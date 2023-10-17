Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi 59. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 59. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Üç Kız Kardeş 59. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 59. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan'la Kartal'ın evlendiğini öğrenen Somer öfkesine hakim olamaz. Öte yandan Rüçhan, Somer'e rağmen Türkan'ın evliliğini Sadık'ın da öğrenmesi için Derya'yı kullanır. Bu da Derya ve Kalender ailesi arasında yeni bir gerilime yol açar.

Ayla suçluluk duygusuyla Kartal ve Türkan arasındaki evliliğin yalnızca kağıt üzerinde olduğunu, ikisinin gerçek anlamda karı-koca olmadıklarını Rüçhan hanıma anlatır. Ne var ki bu açıklama Somer ve Türkan'ın dönüşü olmayan bir yola girmesine sebep olur. Somer'in bundan sonraki vereceği savaş kızı Defne'yi ve Türkan'ı yeniden kazanmak üzere olacaktır.