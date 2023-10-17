MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 17 Ekim Masterchef All Star eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kıran kırana geçen zorlu yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyundan sonra kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 17 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2023- 01:32