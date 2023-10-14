MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Ekim Masterchef eleme adayı

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından son eleme adayı merak edenler yoğun olarak "MasterChef eleme adayı belli mi?", "Eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Ekim MasterChef son eleme adayı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 01:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023- 01:51