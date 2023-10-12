MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Akdeniz mutfağının tema olarak seçildiği 12 Ekim Perşembe akşaöı yayımlanacak bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme adayını ve dokunulmazlığı kazananı seçecek.
12 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'in 12 Ekim Perşembe tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te 12 Ekim Perşembe günü Akdeniz lezzetleri yapılacak. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.