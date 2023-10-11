Jurrasic Galaksi filminin konusu gündemde yerini aldı. Jurrasic Galaksi ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda James Kondelik ve Jon Kondelik'in oturduğu Jurrasic Galaksi filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Jurrasic Galaksi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Kondelik ve Jon Kondelik'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic Galaksi filminin konusu ne? Jurrasic Galaksi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC GALAKSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilim insanları, uzayda henüz bilinmeyen bir gezegene iniş yaparlar ve gezegende oldukça tehlikeli bir yaşamla karşılaşırlar. Hayatta kalabilmek için dev dinazorları alt etmeleri gerekmektedir. Çok aç olan bu dinozorlar tarafından fark edilen bilim insanları, kaçmaya ve uzay gemisine ulaşmaya çalışırlar. Tek istekleri ise bu gezegenden canlı kurtulmaktır.

JURRASIC GALAKSİ OYUNCULARI KİM?