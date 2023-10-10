Üç Kız Kardeş 57. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 57. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 57. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 10 Ekim Salı günü yayınlanan 57. bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 10 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 57. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Somer, Türkan'a birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinden söz ediyor. Türkan ise Somer'in söylediklerine itiraz etmiyor. Defne ise Kartal'ı babası olarak görmeye başlıyor. Ancak Türkan, Defne'ye Kartal'ın babası olmadığını söylüyor ve kızıyor. Diğer taraftan Rüçhan, Defne ve Türkan'ı ailesi olarak gören Kartal'a sert çıkıyor ve onun ailesinin toprağın altında olduğunu söylüyor. Tüm bunlar yaşanırken Türkan ve Somer birbirlerine karşı koyamıyor!

Türkan, Somer ile yakınlaşır. Somer, bu yakınlaşmaya Türkan'ın itiraz etmemesini, kendisini hala çok sevdiğine yorar. Türkan ise Somer'den vazgeçemez ancak diğer taraftan Kartal'a da ihanet etmek istemez. Kartal ise Türkan'ı bekleyen Somer'e bir sürpriz yapar. Somer, Kartal'ı karşısında görünce şaşırır ve Türkan'ın nerede olduğunu sorar. Kartal ise Somer'e Türkan ile evlendiklerini söyler. Peki, Türkan şimdi ne yapacak?

Rüçhan, Kartal ve Türkan'ın evlendiğini öğrenince soluğu Kartal'ın yanında alır. Kartal'a oldukça sert sözler söyler.

Somer, Türkan'ın Kiraz'ı Mine'ye götürmesine öfkelenerek, hesap sormak için Türkan'ın evine gittiğinde ikili arasında büyük bir gerilim yaşanır. Ama her ne olursa olsun, Somer'in içinde Türkan'a dair yeni bir umut yeşerir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE