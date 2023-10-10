MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 10 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 10 Ekim Salı günü pide çeşitleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı oldu. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU!

MasterChef All Star'da 10 Ekim tarihinde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışması BATUHAN oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları ise TAHSİN ve SERGEN oldu.