Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, büyük oyuncu kadrosu ve konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dizinin 26. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Ömer 26. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 9 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 26. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 26. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 26. BÖLÜM KONUSU

Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır. Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.

Çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine göğüs geren Nisa, evin oğlu Engin'in Emine'ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan iyice çekinmeye başlar. Fakat kocasının verdiği sözler geri adım atmasına izin vermez.

Ömer'den kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Vicdan Gamze'yi bir engel olarak görür ve onu saf dışı etmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Kimsenin beklemediği bir anda attığı bir adımla Ömer'i içinden çıkılmaz bir durumda bırakacaktır.

ÖMER 26. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN