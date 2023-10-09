MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef kaptanlık oyunu kazananı belli oldu.

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, profiterol yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştı. 9 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 9 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi profiterolü yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLAR KİMLER OLDU?

MasterChef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim HASAN oldu. Hasan kırmızı takım kaptanı olarak ise KIVANÇ'I seçti.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KİMLER BELLİ OLDU!

Mavi takım: Hasan, Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı takım: Kerem, Alican, Barış, Esra, Ayaz, Tolga, Barbaros, Metin, Kıvanç