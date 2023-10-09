Hıçkırık (2018 yılı Bollywood yapımı Hint filmi), öğretmen olmak isteyen Rani isimli bir genç kadının çoğu olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşabilmesini konu ediniyor. Sürekliyici oluşu ve konusu bakımından eleştirmenler tarafından da yüksek puanlar verilen Hıçkırık filminin yönetmeni ise Siddharth P. Malhotra. İşte filme dair önemli bilgiler ve oyuncu kadrosu...

Hıçkırık (2018 yılı Bollywood yapımı Hint filmi), öğretmen olmak isteyen Rani isimli bir genç kadının çoğu olumsuzluklara rağmen hayaline kavuşabilmesini konu ediniyor. Sürekliyici oluşu ve konusu bakımından eleştirmenler tarafından da yüksek puanlar verilen Hıçkırık filminin yönetmeni ise Siddharth P. Malhotra. İşte filme dair önemli bilgiler ve oyuncu kadrosu...

HIÇKIRIK (HICHKI) FİLMİNİN KONUSU NE ❓

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish