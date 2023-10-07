TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Son bölümüyle dolu bir bekleyişin içine sokan Gönül Dağı, 7 Ekim Cumartesi günü, 108. bölümüyle TRT ekranlarında yeni maceralara yelken açacak. Gönül Dağı 108. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 7 Ekim Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 108. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 108. BÖLÜM ÖZETİ

Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır. Çocuğun bir hayalini gerçekleştirmek için amcaoğullarından yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacaktır? Taner, Selma'yı mutlu edecek bir şey yapar. Taner ne yapacaktır? Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacaktır?

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