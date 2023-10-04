MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 4 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 4 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 11:59