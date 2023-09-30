MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın eleme potası

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Kıran kırana geçen yarışmada haftanın eleme potası netlik kazandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada iki aşama şeklinde yapılan yarışmanın ardından haftanın son eleme adayı belirlendi. İşte detaylar...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayını belirlemek için iki aşamalı bir yarışma yapıldı. Yapılan yemeklerin ardından haftanın son eleme adayı da belirlendi.

Yarışmanın ilk etabında testi kebabı hazırlandı. Bu yemekte başarılı olamayanlar son etaba kalarak şeflerin en sevdiği çorbaları hazırladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Şeflerin değerlendirmesi sonrası en başarısız tabağı hazırlayan Uğur, haftanın son eleme adayı oldu.



İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Tanya, Barış, Eda, Kıvanç, Esra, Batuhan, Eren, Uğur