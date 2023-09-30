atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 98. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 98. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 98. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 98. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 30 Eylül Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 98. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 98. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 98. BÖLÜM KONUSU

Eren ailesi, Orhan'ın annesi Fatma'nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado'dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk'e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk'ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji'ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

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