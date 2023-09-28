Başrollerini Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin paylaştığı yeni sezon dizisi Dilek Taşı, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Deneyimli oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitleyen Dilek Taşı'nın 4. bölümünü izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. 'Dilek Taşı izle Kanal D | Dilek Taşı 4. bölüm full izle - Dilek Taşı yeni bölüm HD izle...

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 4. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 4. bölümü, 28 Eylül Perşembe günü seyircilerle buluşacak. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 4. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 4. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM KONUSU

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Kızıyla birlikte özgürce yaşayabileceği bir hayat kurmaktır amacı. Fakat işler planladığı gibi gitmez. Türlü tehlikelerle dolu bir gece atlatırlar. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmemiştir. Güneş doğarken evden çıkar Mustafa ve Cemre'yi bulmak için. Bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yoluna gider.

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Cemre önceki gece vedalaşırken Figen'e, babasının onu Dilek Taşına götüreceğini söylemiştir. Figen bir umutla oraya gittiğinde Cemre ve Mustafa gerçekten oradadır. Figen, Mustafa ve Cemre'nin gece boyunca yaşadıkları tehlikeyi öğrenir. Mustafa'ya yalvarır kimse uyanmadan köşke dönmeleri için. Mustafa, bir yol bulana kadar Cemre'nin güvende olacağı yerde kalmasını kabul eder. Figen ve Mustafa köşke dönerken Cemre'nin başına gelecek büyük kötülükten habersizdir.

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