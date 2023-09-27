MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan Kore mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek.
MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan açıklandığında haberimizde yer alacak?
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
Dokunulmazlığı kazanan ismin ardından belirlenecek olan eleme adayları belli olduğunda haberimizde yer alacak.
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