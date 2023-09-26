MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 26 Eylül MasterChef
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 22:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 23:25
MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan Kore mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek.
MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim mavi takımdan Tahsin oldu.