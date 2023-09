MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star 22 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü ile seyircisi karşısına çıktı. MasterChef All Star'da 100 bin TL'yi kazanan yarışmacı belli oldu. MasterChef All Star'da '100 bin ödülü kim kazandı?' sorusu da yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar para ödülünü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 22 Eylül MasterChef’te ödülü kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL’yi kim aldı? İşte detaylar...

