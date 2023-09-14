atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, sezoun arasının ardından 14 Eylül Perşembe günü 37. bölümüyle ekranlara dönecek. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünü merak eden seyirciler, 37. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 37. bölüm full HD...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 37. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 37. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 37. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 37. BÖLÜM KONUSU

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır. Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir. Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 37. BÖLÜM İZLE