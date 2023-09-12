MASTERCHEF ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef All Star'da 12 Eylül eleme adayları kimler?

Ekranların sevilen yarışmalarından MasterChef All Star'da heyecen son hızıyla devam ediyor. Keyifli yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynanacak. Danilo, Mehmet ve Somer şef dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek. Hint yemeklerinin yer alacağı yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 16:06