MASTERCHEF ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? MasterChef All Star'da 12 Eylül eleme adayları kimler?
Ekranların sevilen yarışmalarından MasterChef All Star'da heyecen son hızıyla devam ediyor. Keyifli yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynanacak. Danilo, Mehmet ve Somer şef dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek. Hint yemeklerinin yer alacağı yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 16:06
MasterChef 2023 All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kritik dokunulmazlık oyununda yapılan hint mutfağı yemeklerinden tadan jüri şefler haftanın dokunulmazlığını kazanan takımı belirleyecek. Dokunulmazlığın belli olmasının ardından eleme adayları da potaya gönderilecek.
MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.