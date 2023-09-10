MasterChef All Star elenen belli oldu. 10 Eylül'de yapılan elemede son ikiye Esra ve Suna kalmıştı. İki yarışmacı arasında nefes kesen mücadelenin ardından elenen yarışmacı belli oldu. İşte detaylar...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef'te son üçe kalan isimlerden en iyi tabağı yapan Hasan oldu. Gecenin ikinci iyi tabağı Esra'nın tabağı seçildi. Geçen hafta eleme adayı olan Eda ile Suna arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Suna ve Eda arasında büyük bir dostluk vardı. Somer Şef, ''Kader yoldaşınla birbirinizi eve yollayacaksınız. Hayat MasterChef'te zor.'' dedi.

Suna ''Keşke normal bir şekilde elenseydim. Keşke beni şuan eleseniz. Eda ile yarışarak veda etmek ya da onun etmesini istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Eda ise şu sözlere yer verdi: Bu hissiyat birkaç gün önce kalbimize geldi. Burada dillendirdiğimizde de ağlamaya başladı Suna. Çok istedim onun tabağını tamamen yapmasını, çıkarmasını. Hangi arkadaşım giderse üzülürüm ama oda arkadaşım. Bu sezon birbirimizi daha iyi tanıdık, anladık. 'Seni geç buldum erken kaybetmek istemiyorum.' diyor bana. Çok üzüldüm. Çok duygusal bir veda olacak.

Suna ile Eda arasında yaşanan nefes kesen mücadele büyük bir talihsizliğe sahne oldu.

Suna'nın tabağında istenmeyen ürün olarak kıkırdak çıktı. Bu nedenle Suna MasterChef All Star'a veda etti.