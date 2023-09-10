MasterChef All Star elenen isim belli oldu! (10 Eylül)
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Eylül)
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