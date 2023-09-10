2021 yapımı aksiyon filmi 'Buz Yolu' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını Buz Yolu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Buz Yolu filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Buz Yolu filmine dair detaylar...

Liam Neeson'un başrollerinde yer aldığı ve Jonathan Hensleigh'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Buz Yolu filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Buz Yolu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Buz Yolu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Buz Yolu filmi tüm detayları...

BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada'nun kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

BUZ YOLU OYUNCULARI KİM?