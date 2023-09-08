Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da tüm heyecan devam ediyor. Yarışmada son olarak ödül oyunu için yarışmacılar mücadele etti. Ödül oyununun ilk kısmında mavi ve kırmızı takım yeşilliklerden yemek hazırladırlar. MasterChef'te ödül oyununun ilk etabını Mavi takım kazandı. Mavi takım kendi arasında 100 bin TL için yarıştı. Peki 8 Eylül Masterchef'te ödülü kim kazandı, 100 bin TL'yi kim aldı? İşte detaylar...

Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Masterchef ödül oyununda en kazanan 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül yarışının ilk etabından takımlar yeşilliklerden yemekler hazırladılar. Peki Masterchef'te ödülü kim kazandı? 8 Eylül Masterchef'te 100 bin TL ödülü kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım 5-2'lik skorla ödül oyunun ilk etabını kazanan mavi takım oldu. Mavi takım arasında öne çıkan yarışmacılar Kerem, Hasan, Ayaz ve Azize oldu.

Masterchef'te ödül oyununu Kerem 4. ve Hasan 3. olarak tamamladı. Azize ve Ayaz arasında birinci olarak 100 bin TL ödülü kazanan isim ise Azize oldu.