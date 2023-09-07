Kendi Düşen Ağlamaz 12. BÖLÜM İZLE

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 12. bölümüyle 7 Eylül Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölümü konusu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 7 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan 12. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 12. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 12. BÖLÜM KONUSU NE?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize ve Serkan arasındaki eğlenceli bir o kadarda çekişmeli evlilik oyununda bu hafta neler olacak? Hayri ve Kezban'ın Türkan'ı da yanlarına alarak yaptıkları baskın, herkesi şok etmiştir. Kadir, kız istemeye gelmişken Türkanla karşılaşmıştır. Ama yaşayacağı asıl şok, bu değildir. Öğrendiği gerçeğin ağırlığını taşıyamaz ve bir süre ortalardan kaybolur. Serkan ise yıllar sonra annesiyle karşılaşmanın şokunu diğerlerinden farklı şekilde yaşamakta, onu yok saymaktadır. Bu yüzden planını değiştirmeyecek, Alize ile adım attığı gerçek evlilik yolundan dönmeyecektir. Geçmişini mahveden annesinin geleceğini de mahvetmesine izin vermeyecektir.

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Kına hazırlıkları tam gaz devam ederken, Kezban'ın Serkan'a kınada Alizeye takması için verdiği aile yadigarı broş Bahattin'in yeni mesleği, hokkabazlığın kurbanı olmuş; Serkan hem broşu bulmuş hem de annesini hırsız damgasından kurtarmıştır. Yani Serkan, planını hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecektir. Tüm engeller savuşturulup kına gecesi gelip çattığında, Nurettin'in korktuğu başına gelmiştir. Kadir, dönmeye karar vermiştir. Kadirden gelen telefonla acaba Alize; Serkan'ın ve babasının kurduğu oyunu ve söyledikleri yalanı öğrenecek midir?

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