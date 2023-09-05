MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef All Star 5 Eylül eleme adayları belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme adayı seçilerek potaya gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve eleme adayı olan isim detayları.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 00:35