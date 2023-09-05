Barbar Conan filminin konusu gündemde yerini aldı. Barbar Conan ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Marcus Nispel'in oturduğu Barbar Conan filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Barbar Conan filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Marcus Nispel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Barbar Conan filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrolünde Jason Momoa'yı izleyeceğimiz film, Hyboria'nın tek umudu Kimmeryalı savaşçı Conan'ın, babasının ve talan edilen köyünün intikamını almak için dehşet verici canavarlar, güçlü rakipler ve kötülüğün her türlü vücut bulmuş haliyle savaşmasını anlatıyor. Yönetmenliğini Marcus Nispel'in yaptığı filmin kadrosunda Jason Momoa, Rose McGowan, Stephen Lang, Ron Perlman, Rachel Nichols, Leo Howard, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp gibi oyuncular bulunuyor.

BARBAR CONAN OYUNCULARI KİM?

Jason Momoa

Rachel Nichols

Stephen Lang

BARBAR CONAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı savaş filmi Barbar Conan 2011 yapımıdır.