Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 2 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 2 Eylül Cumartesi günü yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 105 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 12:31