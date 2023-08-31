Kendi Düşen Ağlamaz 11. bölüm izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 14. bölümüyle 31 Ağustos Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 11. bölümü konusu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 11. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 31 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 11. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 11. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 11. BÖLÜM KONUSU NE?

Alize, Serkan'a tüm gerçekleri anlatacakken o gerçeğin ağırlığına dayanamayıp bayılır. Serkan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Alize'nin durumu iyidir ancak annesiyle ilgili gerçekleri Serkan'dan saklamak Alize'yi vicdani bir açmaza götürür. Serkan ise hastaneden çıktıktan sonra, Alize'yle ilişkisini ve hayatlarını kökünden değiştirecek bir karar alır; Alize ile evliliğini gerçek kılacak, üzerinden atladıkları ne varsa onları tek tek gerçekleştirecektir. Alize-Serkan çiftinin düğün hazırlıkları da böylece başlamış olur. Ancak bu süreçte Kadir, Nurettin'e öyle bir şey söyler ki adeta Alize-Serkan ilişkisindeki kara bulutların habercisidir. Serkan'ın düğün hazırlıklarını yanlış anlayan Hayri, Kezban'la birlikte bu hazırlıkları durdurabilmek için harekete geçer. Kendince yaptıkları plan ise büyük buluşmayı; Türkan ve çocuklarının bir araya gelmesini sağlar.

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