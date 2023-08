MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Ağustos MasterChef All Star takım kaptanları belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Ağustos MasterChef All Star takım kaptanları belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni takımlarını ve kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni kırmızı - mavi takım üyeleri belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2023- 01:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023- 01:00