Kaçış Yok filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kaçış Yok filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini John Erick Dowdle'un üstlendiği Kaçış Yok filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen Kaçış Yok filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyen filmseverler, filme dair detayları araştırmayı sürdürürken; Kaçış Yok filminin konusu ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Senaryosunu John Erick Dowdle, Drew Dowdle'ın kaleme aldığı Kaçış Yok filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KAÇIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?