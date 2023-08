MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 23 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 23 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'da yeni eleme adayları belli oldu. Rıfat'ın elenmesinin ardından yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasına mücadele verdi. Peki MasterChef' All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 02:00