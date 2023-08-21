MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Ağustos MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın yeni takımlarını ve kaptanlarını belirleyen kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni kırmızı - mavi takım üyeleri.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 02:30 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023- 02:30