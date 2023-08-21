Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 21 Ağustos 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 21 Ağustos Pazartesi günü yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '21 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 21 Ağustos Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 95 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 17:30