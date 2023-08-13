Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Sıcak Koltuk filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. James Cullen Bressack'in yönettiği ve başrollerinde Mel Gibson, Chad Michael Murray'in yer aldığı film hakkında sorgulanan Sıcak Koltuk filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Sıcak Koltuk filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Sıcak Koltuk filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2022 yapımı aksiyon filmi Sıcak Koltuk detayları haberimizde...

SICAK KOLTUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eskiden bilgisayar hackeri olan Orlando Friar bu hayatı geride bıraktığını düşündüğü bir dönemde koltuğunun altında bulduğu bomba ile sarsılır. Banka kurumlarının üst düzey sistemlerine girip çevrimiçi dijital fonları çalması istenir aksi halde hem bomba patlayacak hem de kızı kaçırılacaktır.

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SICAK KOLTUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?