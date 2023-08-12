Taksi 5 filminin konusu gündemde yerini aldı. Taksi 5 ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Franck Gastambide'nin oturduğu Taksi 5 filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Taksi 5 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Franck Gastambide'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Taksi 5 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TAKSİ 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya'daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales'in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

TAKSİ 5 OYUNCULARI KİM?

Franck Gastambide

Malik Bentalha

Bernard Farcy

Sabrina Ouazani

Salvatore Esposito

Édouard Montoute

Sissi Duparc

Anouar Toubali

Ramzy Bedia

Sand Van Roy

Fabrizio Nevola

Arriles Amrani

TAKSİ 5 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fransız aksiyon komedi filmi Taksi 5, 2018 yılında çekilmiştir.