MASTERCHEF ALL STAR TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Çekişmeli yarışmada haftanın ilk takım mücadelesi kıran kırana geçti. Sergen ve Barbaros kaptanlığında mavi ile kırmızı takımlar mutfakta rekabet için önlüklerini giydi. Takım oyununu kaybeden ekibin dokunulmazlık yarışı ardından iki isim eleme potasına girdi. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 02:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023- 02:30