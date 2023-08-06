MASTERCHEF KİM ELENDİ? 6 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef All Star'da kim elendi?
MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında yarışmacılardan birisi elenerek yarışmaya veda etti. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023- 02:00
MasterChef All Star'ın 6 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümü eleme heyecanına sahne oldu. Potada bulunan Esra, Çağatay, Berker, Eda, Eray, Tanya ve Mert iki aşamalı eleme oyununa çıktı.
İlk olarak kreatif tabaklar yapması istenen yarışmacılardan Eda, Eray ve Tanya yaptıkları başarılı yemeklerle potadan çıkmayı başardı.
Son 4'e kalan Esra, Mert, Çağatay ve Berker, ikinci aşamada Mehmet Şef'in imza yemeğini yaptı.
MASTERCHEF 6 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ KİM GİTTİ?
Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu en başarısız yemeği yapan Berker, MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.