MASTERCHEF KİM ELENDİ? 6 Ağustos MasterChef All Star elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef All Star'da kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik eleme oyunları sonrasında yarışmacılardan birisi elenerek yarışmaya veda etti. Detayları merak eden izleyiciler ise son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023- 02:00