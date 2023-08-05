Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle'nin başrollerinde yer aldığı ve Patrick Read Johnson'un yönetmenliğini üstlendiği film olan Bebek Firarda filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Bebek Firarda filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bebek Firarda filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Bebek Firarda filmi tüm detayları...

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarlarıyla şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli yavrularının bir resmini çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bu işten haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında köşke gelerek bebeği kaçırırlar. Mutlu ama tekdüze yaşantısından fena halde canı sıkılan bebek Bink'e ise gün doğmuştur. Bu aptal üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez. Bink, her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken onları da kendisini kaçırdıklarına pişman eder.

BEBEK FİRARDA OYUNCULARI KİM?