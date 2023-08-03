Kendi Düşen Ağlamaz 7. BÖLÜM İZLE

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 7. bölümüyle 3 Ağustos Perşembe günü seyircilerin karşısına çıktı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölümü konusu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 3 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanan 7. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM KONUSU NE?

Kadir için düzenlenen törende öğrendikleri Alize'yi şüphelendirir. Çatalca'da çıkan yangında, halası Esma'yı kurtaran kişinin Kadir olduğunu anlamak üzeredir. İçini kemiren şüpheleri herkesin içinde sorduğunda oldukça şaşırtıcı bir yanıt alacaktır. Alize'nin hayatını çok yakında ilgilendiren gerçekleri ondan saklamak zorunda kalan Serkan ise Alize'ye karşı derin bir vicdan azabı duymaya başlar. Vicdan azabı utanca dönüşünce de Alize'ye soğuk davranma, iletişimini yavaş yavaş koparma yolunu seçer. Alize ise bu ani dönüşüme bir anlam verememekte, içten içe Serkan'a kırılmaktadır. Nurettin ve Kadir ise, Alize'ye oynadıkları evlilik oyununun anlaşılmaması için ellerinden geleni yaparlar. Nurettin bir yandan da Sinem'le birlikte, Serkan'ın annesi Türkan'ı aramaktadır. Türkan'ı hiç beklemedikleri bir halde bulurlar. Sinem bu duruma dayanamaz ve Türkan'a otelde iş teklif eder ancak Türkan kabul etmez. Alize, Nurettin ve Sinem nişanını sabote edebilmek için Serkan'dan yardım ister ancak Serkan öyle bir şey yapar ki Alize tüm ipleri koparma noktasına gelir.

Kendi Düşen Ağlamaz 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN