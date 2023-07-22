Buz Devri 2 (Ice Age 2) filminin konusu nedir? Buz Devri 2 ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendirdi?

Sevilen animasyonların başında gelen Buz Devri 2, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2009 yapımı filmin dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği araştırılmaya devam ederken; Buz Devri 2 filmine dair merak edilenler haberimizde...

2009 yapımı Buz Devri 2, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biridir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri 2 (Ice Age 2) filmi hakkında merak edilenler...

BUZ DEVRİ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Geçen onca zamana rağmen Scrat hala meşe palamudunun peşinden koşmaktadır. Mamut çiftimiz Manny ve Ellie ise ilk çocuklarının doğumunu heyecanla beklemektedir. Dinozor yumurtalarını kaçırıp kendine geçici bir aile kuran tembel Sid ise başını belaya sokmuştur. Başı dertte olan Sid'i kurtarmak için biraraya gelen kahramanlarımız, dinozorların gizemli dünyasına doğru yola çıkarlar.

BUZ DEVRİ 2 OYUNCU KADROSU